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【NEW ERA】9FIFTY NYメッツ メッシュキャップ 【新品・未使用】
商品番号 X91998203713
商品名

【NEW ERA】9FIFTY NYメッツ メッシュキャップ 【新品・未使用】
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♩♩ニューエラの9FIFTYNYメッツメッシュキャップトラッカーキャップです。クラウンは6枚ハギになっていて、後ろ4枚はメッシュになっています。前2枚とツバがカモフラージュ柄になっていてカッコいいです。サイズ調節(スナップバック)は7つ穴のアメリカンホック。07/08/2023NYのMLBflagshipstoreにて購入。(参照：画像8枚目)新品・未使用品ですが、自宅保管となりますので気になさる方はご購入をお控え下さい。即ご購入大歓迎♩♩匿名配送、送料無料にて発送致します♫※宅急便コンパクトにて配送致しますので若干テンションが掛かります事ご了承願います。#NEWERA#ニューエラ#NY購入#MLB#NewYorkMets#ニューヨークメッツ#9FIFTY#MLBflagshipstore#ウィスキーコーク古着A#ウィスキーコークメンズ古着AITNY012
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