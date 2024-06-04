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チャンピオン バータグ アスレチックTシャツ ビンテージ
商品番号 I84935432942
商品名

チャンピオン バータグ アスレチックTシャツ ビンテージ
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂き、ありがとうございます。こちらはチャンピオンのアスレチックTシャツです。染み込みとラバープリントで、前身頃と背中の両面プリントです。サイズ表記　LARGE実寸着丈約64㌢身幅約50㌢となります。是非、この機会に。
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