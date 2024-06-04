〈新品未使用〉エルメス　マフラー

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商品詳細
プレゼントで頂きましたが使わないので使う方にお譲りします2021秋冬コレクションフェードストライプマフラーウール57%カシミア24%モヘア13%ナイロン6%モダンなスタイルに合ったショートサイズのマフラー。このマフラーの溶けたようなストライプは、エルメスのメンズプレタポルテのアイテムに呼応します。イタリア製サイズ：35×100cm
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