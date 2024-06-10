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グッチベルト
商品番号 Y38413854860
商品名

グッチベルト
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 15,170 円
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商品詳細

レザーベルト（ダブルGバックル）サイズ:75男女兼用・ユニセックス定価:64,900円使用機会あまりないですので、出品いたします。グッチ公式サイトから購入しました。箱、保存袋付もし他の箇所の写真も必要であればお気軽にお申し付けください。製品詳細グッチを象徴するダブルGバックルが印象的なスリムレザーベルト。スムースレザーを使用しています。ブラックレザーブラスハードウェアダブルGバックルバックル：幅約6x高さ約5cm幅：約3cmメイド・イン・イタリー
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