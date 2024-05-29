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【 ガボール 】生前ウォレット
商品番号 M56409232506
商品名

【 ガボール 】生前ウォレット
ブランド名 ガボール
特別価格 税込 18,170 円
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商品詳細

【サイズ】約15.5センチ×10.0センチ中古購入。ヴァンアンバーグ制作の生前ウォレット。日本札は折らないと入りません。ヴァンアンバーグヴァンアンバーグレザーズvanamburgガボールガボラトリーGaborトラヴィスワーカーTRAVISWALKERビルウォールレザーBWLウォレット
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