【美品】ZANONEザノーネ　アイスコットンポロシャツイタリア製ブラック46

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ご覧頂き誠に有難うございます。商品管理には細心の注意を払い、迅速丁寧な対応を心がけております。【ブランド】ZANONE・ザノーネ【生産国】イタリア製【代理店】スローウェア【モデル】アイスコットンポロ【状態】美品 目立った着用感は少なく綺麗な状態です。【付属品】なし【サイズ】46【カラー】ブラック【素材】コットン100【寸法】肩幅38身幅47袖丈22着丈67【コメント】ザノーネのアイスコットンTシャツです。ジャケットのインナーでも一枚で着ても品の良いラグジュアリーなTシャツです。素材感もサラッとしており、クラシックに着てもモードっぽく着てもエレガントだと思います。状態も良いお品ですので、安心してお使い頂けます。発送はパケットプラスを予定しております。宜しくお願い致します。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬