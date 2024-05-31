【新型】ジッピーオーガナイザーNM ダミエ　グラフィット　ラウンドジップ　長財布

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◆商品についてブランド:LOUISVUITTON/ルイヴィトン商品状態:目立ったヨレや汚れも無く商品は美品です。内側の革が少し剥がれている部分があります。写真10枚目でご確認下さい。使用には全く問題ございません。チャックの開閉もスムーズです。角スレもほぼありません。定価129,800付属品:箱◆サイズ 縦 12 横 21 マチ 2型番 N60111シリアル CA2139数mmの誤差はご容赦ください。◆素材当商品は中古品です。完璧を求められる方はご遠慮ください。◆発送について匿名配送で発送予定です。不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。◆購入場所大手リユースショップ値下げ交渉もお待ちしております。こちらでは様々なシチュエーションで活躍できるファッションアイテムを販売しております。管理番号2307266