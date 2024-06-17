【美品】04SS DREAM期　Paul Simonon T

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2004SSDREAMBABYDREAM期を象徴するミュージシャンシリーズ。こちらは、伝説的なバンドであるTheClashのベーシストポールシムノンが元ネタになります。(写真7枚目:右から2人目)こちらもTravisScott氏が着用しので現在、価格が高騰しております。【サイズ】0着丈:約63cm肩幅:約41cm身幅(脇下):約47cm2004SSDREAMBABYDREAM期のT-shirtのサイズ感は…SIZE0はXS〜SサイズSIZE1はMサイズSIZE2はLサイズSIZE3はXLサイズSIZE4は所持していないので不明という感覚です。写真8枚目のように同モデル同型を複数所持していましたのでサイズ感はご質問いただければさらに詳しく回答可能です。【状態】全体的には美品になります。色味に関しては、写真8枚目(右上が本品)を参考にしてください。まだNumber(n)ineBlackを楽しめる色味だと思います。【Number(n)ineBlackという色について】04SSDBD期04AWGIVEPEACEACHANCE期05SSNIGHTCRAWLER期上記3シーズンの黒いTシャツやパーカーは「Number(n)ineBlack」と呼ばれ色止めがされていないため、着用と洗濯を繰り返すことにより色落ちしてブラウンやカーキ、グレー、ライトグレーに色味が変化します。(写真9、10枚目)※一般的な黒いTシャツのように赤っぽくなりません。また、ダメージ加工されていた穴が広がり、プリントもヒビ割れて剥がれ、とても雰囲気のあるTシャツになるため、非常に人気があります。デニムのように育てるTシャツと言っても過言ではありません。