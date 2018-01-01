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値下げ！超希少◆美品 99％is メタルキャップ ジヨン着用
商品番号 M63562846807
商品名

値下げ！超希少◆美品 99％is メタルキャップ ジヨン着用
ブランド名 ナインティナインパーセントイズ
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レア品★99％is-メタルキャップです。GR8にて購入した確実正規品です。2回程着用しました。目立つ汚れなどなく綺麗な状態です。1つ1つハンドメイドで作られていて特にこのデザインは生産数も少なく希少な一品です。G-DRAGONを始めとする多くの韓国アイドル・三代目など芸能人が着用しているブランドです。画像の物が全てになりますので、お写真にて判断して頂ける方・中古品としてご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。素人検品ですので、画像に写しきれない箇所や見落としがある場合があります。万が一、説明文の名称がお写真と異なる場合は写真を正とします。その他ご質問、お値下げ交渉(ご希望金額を提示の上)もコメントにてお受けしております。99%is99percentisナインティナインパーセントイズBajowooBIGBANGG-DRAGONGDPEACEMINUSONEKPOP韓国ファッション韓国ブランドストリートロックパンク
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