90s USA製 Quiksilver ボーダー tシャツ

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⚫商品90susa製quiksilverオールドクイックシルバーサーフtボーダー柄総柄ネイティブ柄tシャツワンポイント刺繍ロゴ刺繍こちらは90年代のクイックシルバーのボーダーtシャツになります。探していた方は是非。⚫️カラー 灰色（グレー）⚫️状態使用感がございますがその他目立った傷や汚れはなく美品です。詳しくは写真をご覧ください。⚠︎あくまでも古着であることをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。⚫️サイズ表記サイズ:Lサイズ実寸値にてご判断ください。着丈:69cm身幅:56cm肩幅:55cm袖丈:23cm⚫️配送について即日発送の徹底(24時間以内に発送)他にも自分が気に入った様々なアイテムを出品しておりますので是非ご覧ください。