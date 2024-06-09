LOUIS VUITTON 長財布　ダミエ　エベヌ　ジッピーオーガナイザー

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ご覧頂き有難うございます❤️◆商品説明◆多種類のカードが収納できる万能財布♡旅行時かなり便利♡ラウンドファスナーなので、より大きく開くので中のものが取り出しやすい見開き型の長財布。パスポートはもちろん、memoや航空券なども入る優れもの♡コインケースは開け易いファスナー式なので、落下しても小銭が落ちる心配なし♡ ◆商品状態◆◎剥がれ無し◎破け無し◎糸ほつれ一部あり ◎ニオイ無し ◎イニシャル跡あり◎ファスナー良好◎ベタつき無し ◎スレ無し◎角スレ一部あり◎金具ピカピカ✨◎小銭入れの使用感僅かにあり。比較的綺麗です♩☘️届いてからすぐに気持ちよく使用していただけます♡◽︎ブランド：LOUISVUITTONルイヴィトン◽︎商品名：ジッピーオーガナイザーラウンドファスナー◽︎品 番：N60003◽︎ 色 ：茶色 ブラウン系◽︎ 柄 ：ダミエ・エベヌ◽︎材 質：PVCレザー◽︎種 類：長財布◽︎サイズ：横:約21cm縦:約12cmマチ:約2.5cm◽︎札入れ×2◽︎小銭入れ×1◽︎ポケットx2◽︎カード入れx12◽︎ペンホルダーx1◽︎シリアル番号：CA1132◽︎付属品：なし#Kick♡Sun♡SHOPの出品商品一覧◆仕入れ先◆AACD日本流通自主管理協会やATF全国質屋ブランド品協会認定、古物商許可証を有している買取店様より仕入れた商品です。万が一正規品でない場合は返品も承ります。申し訳ございませんが、送料はご負担お願い致します。◆その他◆一度は人の手に渡ったものであります。画像に写り込まないほんの僅かな汚れや、擦れ、年式による劣化などがある場合があります。ご理解をいただいたうえでのご購入をお願いいたします。※他のフリマサイトにも出品していますので、他で売れると削除致しますのでご了承ください。ご不明点などございましたら、お気軽にコメントください❤️394