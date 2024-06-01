RIDGE MOUNTAIN GEAR Grid Merino Cap

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RIDGEMOUNTAINGEARGridMerinoEarmuffCapリッジマウンテンギアグリッドメリノキャップ欲しい方いなければ自分で使う為早期終了もあります。これからの登山や行楽に大変重宝致します。去年公式サイトで購入し一度街で被ったのみ。未使用に近い状態で保管してました。必要がなくなった為出品します。現在メーカーにも在庫はありません定価12600円Spec色:BLACK素材:ウール100%（メリノウール）270/㎡、汗止め部分ポリエステル100%サイズ:フリー調整可能深さ約17.5cm（平置き時）、ヒサシ長さ約6cm、頭周り約59cm（ゴムにより調整可能）※製品の上がりサイズは±1cm程誤差がある場合がございます。予めご了承くださいませ。天竺素材の為、被っていただきますと多少広がります。重量:約62g生産国:日本生産者:香川県観音寺市株式会社島田ムーンライトギア山と道WORKROWNAnswer4atelierbluebottleアトリエブルーボトルbrownby2-tacsbaaCumulusENLIGHTENEDEQUIPMENTHIGHTAILDESIGNSHOUDINIhyperlitemountaingearハイパーライトマウンテンギアJindaijiMountainWorksLocusgearローカスギアmikikurotaMoonlightgearMountainlaureldesignsNrucOMMPa'lantePacksrawlowmountainworksSixmoondesignsシックスムーンデザインズsolatitaniumgearVivobarefootZpacks