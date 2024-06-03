ポロラルフローレン キャップ ネイビー×ブラックチェック ウール 新品

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商品詳細
1週間の期間限定価格になります。□素材本体:毛85%ナイロン15%ひさし裏:綿100%□状態新品未使用品□カラーネイビー×ブラックチェック(写真よりは少し濃い感じです)□品番710892460001□定価税込12650円当方タバコ吸わない\u0026ペット飼育なしなのでご安心下さい。梱包はコンパクトにして発送いたします。
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