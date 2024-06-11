ロッテオリオンズ　キャップ

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商品詳細
価格についてご希望者いらっしゃいましたので明日昼12時まで価格変更します。·························本日のみサイズ71/259.6センチの記載あり。シールもついたままです。当時物の、オリオンズバッジをおつけします。※バッジつけるためのバッジ穴がございますが気にならないレベルです。バッジついたままでの装着感も気になりません。
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