80'ヴィンテージ ローリングストーンズ ツアーT バンドT サイズL

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80'ヴィンテージローリングストーンズツアーTシャツバンドTシャツLサイズ古着にはなりますが、穴や破れありません。古着ですのでご理解のある方よろしくお願いします。サイズ表記：L身幅約43cm着丈約74cm素人採寸の為誤差はご了承下さい。