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80'ヴィンテージ ローリングストーンズ ツアーT バンドT サイズL
商品番号 I88042271504
商品名

80'ヴィンテージ ローリングストーンズ ツアーT バンドT サイズL
ブランド名 フルーツオブザルーム
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80'ヴィンテージローリングストーンズツアーTシャツバンドTシャツLサイズ古着にはなりますが、穴や破れありません。古着ですのでご理解のある方よろしくお願いします。サイズ表記：L身幅約43cm着丈約74cm素人採寸の為誤差はご了承下さい。
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