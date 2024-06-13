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- 80'ヴィンテージ ローリングストーンズ ツアーT バンドT サイズL
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商品詳細
80'ヴィンテージローリングストーンズツアーTシャツバンドTシャツLサイズ古着にはなりますが、穴や破れありません。古着ですのでご理解のある方よろしくお願いします。サイズ表記：L身幅約43cm着丈約74cm素人採寸の為誤差はご了承下さい。
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