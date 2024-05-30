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新品 VANS 江口寿史 ストップ ひばりくん Tシャツ BILLY'S 限定
商品番号 R83266380132
商品名

新品 VANS 江口寿史 ストップ ひばりくん Tシャツ BILLY'S 限定
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 5,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。VANSヴァンズ×江口寿史T-SHIRTSＴシャツ　1点サイズ：XL状態　：新品、未使用品BILLY'Sビリーズ限定で、自分で購入しました。発送方法：らくらくメルカリ便のネコポスでの匿名配送となります。発送の都合上折りたたんでの発送となります。お支払いは、クレジットカードか売上金でお願いします。納得いった上で購入し、気になることがあれば、質問で解消した上でお願いします。一度人の手に渡ってますので、過度に気になる方は購入を控えてください。購入後は、対応致しかねますので、よろしくお願いします。ストップ!!ひばりくん!銀杏boyz銀杏ボーイズ峯田和伸
http://narcologia.ru/goods/reproduce204855.html
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新品 VANS 江口寿史 ストップ ひばりくん Tシャツ BILLY´S 限定-
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