【きれいめ】サンローランパリ　エディ_ロングボーダーマフラー

ご覧頂きありがとうございます。サンローランパリ_エディ期のランウェイピースのマフラーを出品します。ランウェイの様に黒一色でキメると赤黒のボーダーが映えてとっても素敵です❗️あまり使用していませんが、多少毛玉など有りますのでご了承ください。また、間違いなく本物ですが品質タグは切ってありますのでご承知下さい。SAINTLAURENT15AW/BORDERMUFFLER/マフラー/コットン/ボーダー/392961Y1JC1サイズ長さ_約385cm±数センチ幅 _約16cm※匿名ゆうゆう便へ変更する場合があります。※発送は圧縮して行います。以上宜しくお願いします。



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