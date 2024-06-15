ミュウ25th プロモ　PSA10

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（商品詳細）ミュウ25thプロモ PSA10です。PSAケースを袋に入れ、防湿庫内で湿気、UV対策を実施して保管しております。こちらは自らPSA鑑定に提出したワンオーナー品です。【PSAに関する注意事項】PSA10は初期傷等が一切無いと保証されている訳ではありません。PSA10基準以上のものをお求めの方はご購入ご遠慮ください。トラブル防止のためカード、PSAケース等の状態は基本的にご購入者様がご自身でご確認、ご判断頂き、ご納得された上でご購入頂きますようお願い致します。追加の写真などご要望ありましたらお気軽にコメントください。その他注意事項）すり替えや商品破損等のトラブル防止のため、ご購入後にイメージ違い等での返品・交換、クレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。相場の変動等により価格を変更する場合があります。コメントの有無、交渉中等に関わらず一番早くご購入頂いた方優先で取引させて頂きますのでご了承ください。気になる点ありましたらお気軽にコメントください。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···P特徴···PSA鑑定