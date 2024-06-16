「最終値下げ‼️」Dior ベルト　メンズ　ブラック

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商品詳細
サイズ 90cm幅 4cmカラー ブラック黒革付属品 箱一年前にメルカリにて購入した物ですが他のベルトに変えたいので出品します。4枚目の写真にもありますように穴を塞いでいる跡がありますのでご確認ください。なにかございましたら気軽にコメント下さい。
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