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ルイヴィトン　ベルト　LOUIS VUITTON ダミエ　90/36
商品番号 G92962428775
商品名

ルイヴィトン　ベルト　LOUIS VUITTON ダミエ　90/36
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 11,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンのダミエのベルトですヴィトンのショップの紙袋もおつけしますサイズは90/36となっていますバックルの先から端まで平置きで素人採寸約103センチ穴は6つあります76から79センチサイズのパンツを普段から着用しており、小さい方二つを主に使っていましたので、穴の部位に使用感があります男女兼用で使っていただけると思います平置きした場合、着用時についた癖のしなりがありますか、着用すれば気にならないと思いますまた裏の皮の部分には色褪せや傷があります写真でご確認ください使用感のある中古品となることをご理解の上、使っていただける方がありましたらよろしくお願いします
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