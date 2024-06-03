レザー 無印 カード入れ 札入れ 小銭入れなし

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無印良品のイタリア産ヌメ革 パスポートケースを買いました〜②｜negitoro



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財布形···二つ折りカラー···ベージュ無印良品はシンプルで実用的なデザインが特徴で、カード入れや札入れの製品が幅広く提供されていることが一般的です。小銭入れの有無やデザインは製品ごとに異なる場合があります。