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レザー 無印 カード入れ 札入れ 小銭入れなし
商品番号 E40332333707
商品名

レザー 無印 カード入れ 札入れ 小銭入れなし
ブランド名 無印良品
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ベージュ無印良品はシンプルで実用的なデザインが特徴で、カード入れや札入れの製品が幅広く提供されていることが一般的です。小銭入れの有無やデザインは製品ごとに異なる場合があります。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome529743.html
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