ボナベンチュラ　BONAVENTURA L字ジップ コンパクトウォレット

BONAVENTURAボナベンチュラ最近、購入したため、綺麗だと思いますが、使用としているものですので、その点ご了承ください。”エルメスと同じ革を使用している”ことで注目され、いま人気急上昇中のイタリア生まれのブランド「BONAVENTURA（ボナベンチュラ）」。必要最低限のお札、小銭、カード類を収納できるL字開閉ジップの付いたコンパクトなお財布です。ポケットや鞄からもスムーズに取り出せ、スーツのポケットに入れても響かないスリムでシンプルなデザインです。小さいながら必要最低限の小銭、お札、カード入れを搭載。キャッシュレス時代に合ったミニマルなデザインのお財布。4枚のカードが入れられ、内ポケットには小銭、折りたたんだお札を挟み込めます。定価税込:34,100円使用期間:1週間【カラー】エトープ(グレージュのような色味)【仕様】L字開閉式小銭収納スペース×1カードポケット×4【サイズ】幅 10.5cm高さ9.3cmマチ1cm重量 50g



L字ジップ ウォレット ノブレッサレザー



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