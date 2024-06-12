Johnstons　ジョンストンズ　マフラー　ブラックウォッチ　カシミヤ

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ジョンストンズのマフラーになります。定番のブラックウォッチ柄で、スーツやジャケパン、カジュアルな装いのときなど、様々な場面でお使いいただけるアイテムかと思います。サイズ感は、首元にコンパクトに巻けるサイズになりますので、コートなどの他の服や鞄の邪魔になりにくいです。素材は、カシミヤ100%で、フワッと優しい肌触りとなります。2年ほど前に購入していますが、目立つ汚れなどはありません。ですが、あくまで中古品なのでその旨ご了承くださいませ。全長：168センチ（フリンジ含まず）幅：26センチ※素人採寸なので誤差はご了承ください。配送する際、なるべく簡易的な包装、コンパクトにして配送いたします。#Johnstons#ジョンストンズ#マフラー#ストール#チェック#ブラックウォッチ#ネイビー#グリーン#ダークネイビー#ジャケット#ジャケパン#カジュアル