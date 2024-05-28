ルイヴィトン ベルト

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ご覧頂きありがとうございます。新品未使用。検品の為だけに開封済み。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。並行輸入品は海外のメーカー直営店やメーカー正規代理店から仕入れている商品なので、海外メーカーからも本物であることは認められています。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。商品状態:新品未使用Size:95幅:3.8cm全長約110cm写真の付属品全てつきます。素材···本革カラー···ブラック