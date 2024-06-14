新品 栃木レザー カジュアルベルト Mサイズ メンズ 本革 牛革 35mm 黒 ...

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・色ブラック・素材栃木レザー(牛革)・全長Mサイズ約113cm(ピン先～帯先)バックル部分革の折り返しから最小穴まで約89cm最大穴まで約99cm・幅約35mm・穴5ヶ所・サイズ調整可・バックルサイズ縦5cm×横5.5cm・バックル取り替え不可赤タグ付き栃木レザーを使用した商品の証しとして、与えられるタグ日本最高峰の栃木レザーの革を使用したプンターレベルト！より幅広く、ドレッシーなスタイリングにも使える事が期待できそうな一本です。しっかりとした革で高級感があり、長年使える定番の一本になってくれる商品です！#ベルト#栃木レザー