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【海外限定】ニューエラ ロサンゼルスドジャース 9FORTY パープルレイカーズ
商品番号 F79548897547
商品名

【海外限定】ニューエラ ロサンゼルスドジャース 9FORTY パープルレイカーズ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ、海外正規取扱店で購入したロサンゼルスドジャースのキャップです。カラーはNBAの人気チーム、ロサンゼルスレイカーズのチームカラーであるパープル\u0026イエローカラーでデザインされた日本未発売カラーです。■9FORTY■フロントからバックにかけて丸みを帯びた流れるようなラインが特徴の9FORTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットが保たれます。サイズは調整が可能です。★その他ニューエラ取扱商品はこちら★#UDFAL_newera★その他MLB取扱商品はこちら★#UDFAL_mlb■商品はポリエステルの袋に包んだ状態でA3サイズの発送用ビニール袋に梱包してゆうパケットポストにて発送いたします。　梱包の際に帽子を圧縮したりはしないですが型崩れなど気になる方は事前にご相談ください。※返品は不可とさせていただきます。ニューエラロサンゼルスドジャースメジャーリーグMLBNBAneweraLosAngelesDodgersロサンゼルスレイカーズLakersストリート9FORTYロイヤルパープルイエローロゴレア海外限定素材コットンカラー···パープル形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/perforce178065.html
http://narcologia.ru/goods/providence103594.html
http://narcologia.ru/goods/troupe425411.html 9FORTY ロサンゼルス・レイカーズ パープル × チームカラー
【海外限定】ニューエラ ロサンゼルスドジャース 9FORTY パープルレイカーズ9FORTY ロサンゼルス・レイカーズ パープル × チームカラー ...
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