TAMAGAWA DINER × M\u0026M × MASSES MESH CAP

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カラー···ブラック形···ベースボールサイズ…フリー＊国内正規店にて購入。＊値引き交渉お断りします。＊体型（身長、体重、着用感等）を教えて下さいという質問等はお断りします。個々によってサイズ感や感じ方は異なりますのでご了承下さい。＊「まだありますか？」「まだ売ってますか？」等の質問お答えしません。SOLDになってなければあります。＊「購入してよろしいですか？」の質問も不要です。お答えしても購入しない意味不明な人は即ブロックします。＊新品未使用品・タグ付きメッシュキャップ小物エムアンドエムM\u0026MCUSTOMPERFORMANCE多摩川ダイナーマシス＊ご不明な点がございましたらご質問下さい。