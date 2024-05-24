新品クロコダイル携帯ケース付き長財布ショルダー

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商品の説明はありません●アイテム:携帯ケース付き長財布ショルダーカード10枚 手帳も利用可●色： グリーン●サイズ縦：19cm横：11cmマチ：5cmcm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 クロコダイル携帯ケースと後ろクロコダイル長財布 携帯ケースの下がクロコダイル型押し内側 レザーショルダー紐クロコダイル内側布●状態 新品●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。