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プレミアムトーナメントコレクション　クララ
商品番号 N51281767613
商品名

プレミアムトーナメントコレクション　クララ
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム海外ポケモンセンター輸入品プレミアムトーナメントコレクションクララ新品未開封ですが、海外製品ですので、箱の軽度の傷み、初期キズはご容赦ください。こちらの商品は、番号で管理しているので、写真の状態の商品が送られます。購入場所U.Sポケモンセンターオンライン【商品物】英語版・フルアートクララサポートカード(限定イラスト)1枚・サポートカード3枚・スリーブ65枚・デッキケース1個・メタリックコイン　1個・コイン型マーカー　2個・ダメカンダイス　1セット・海外版拡張パック7パック検索ワード#ラムネ☆ポケモン輸入グッズ#ポケカ　#海外版　#ポケモンセンター　#ポケセン　#クララ　#日本未発売　#海外ポケセン　#U.SポケモンセンターKlaraPokémonPREMIUMTOURNAMENTCOLLECTION輸入品管理番号04YK23S3ボックスパックシングル···ボックス・パックレアリティ···SR
http://narcologia.ru/goods/sepulchral690432.html
http://narcologia.ru/goods/message389227.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming411892.html
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