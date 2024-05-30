COOTIE キャップ

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商品詳細
HardTwistYarnOX6PanelCap/BLACK(ブラック)CTE-23S507強撚高密度のコットンキャンバス生地を使用。新品で購入し一度着用したのみになります。あくまで中古品ですので、神経質な人は購入をお控えください。ご希望があれば、お時間いただきますがクリーニングに出してから発送させていただきます。■サイズスペックフリー(56cm〜61cm)■素材コットン100%■カラーブラック■形ベースボール
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