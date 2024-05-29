美品　PRADA プラダ　ラウンドファスナー　サフィアーノ　長財布

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⭐︎PRADAの綺麗なラウンドファスナー⭐︎・目立ったダメージなく綺麗です。・半年程度使用されてます。・ファスナースムーズです。・コインケース薄汚れあります。・箱付き、カード付きになります。ブランドPRADAプラダ商品長財布財布ラウンドファスナーラウンドジップメンズ財布レディース財布購入場所PRADA正規店デザインブラック素材サフィアーノサイズ・仕様10.5cmx20cm発送・なるべく早めの対応をここがけております。・お急ぎの方は申し付け下さい。即日・1日で対応行います。備考・不足な画像などありましたら追加します。遠慮なくコメント下さい最後まで見て頂きありがとうございました921a85aa