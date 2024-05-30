クロムハーツ財布 キルティング セメタリー クロス タンクカモ 迷彩

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RECFレックエフクロスパッチCH036普段から丁寧に使用していたため横スレ等なく綺麗な状態です。（あくまでも個人的な意見です）内部の古銭入れはほぼ使用していません。【ブランド】ChromeHearts【素材】 本革【カラー】 迷彩【サイズ】 約20cmx約10.5cmx約2.5cm【その他】 札入れ：2個 カード入れ：8個 小銭入れ：1個 フリーエリア：2箇所 ダガーチャーム(引き手)：2個 ファスナーYKK刻印有会社設立等飛躍に活躍してくれました◡̈箱はなく付属品は最後のページのみですよろしくお願いします#クロムハーツ#迷彩カモフラージュ柄#長財布#キルティング#セメタリータンクカモ