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クロムハーツ財布 キルティング セメタリー クロス タンクカモ 迷彩
商品番号 O81176675443
商品名

クロムハーツ財布 キルティング セメタリー クロス タンクカモ 迷彩
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 54,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RECFレックエフクロスパッチCH036普段から丁寧に使用していたため横スレ等なく綺麗な状態です。（あくまでも個人的な意見です）内部の古銭入れはほぼ使用していません。【ブランド】ChromeHearts【素材】　　本革【カラー】　迷彩【サイズ】　約20cmx約10.5cmx約2.5cm【その他】　　　　　　札入れ：2個　　　　　　カード入れ：8個　　　　　　小銭入れ：1個　　　　　　フリーエリア：2箇所　　　　　　ダガーチャーム(引き手)：2個　　　　　　ファスナーYKK刻印有会社設立等飛躍に活躍してくれました◡̈箱はなく付属品は最後のページのみですよろしくお願いします#クロムハーツ#迷彩カモフラージュ柄#長財布#キルティング#セメタリータンクカモ
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