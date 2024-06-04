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【非売品】BOSS ヴィンテージ キャップ
商品番号 I16558783367
商品名

【非売品】BOSS ヴィンテージ キャップ
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,844 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSSキャンペーンで当選したキャップです。非売品のため、今では手に入りません。撮影で袋から出しましたが、着用はしていないので新品未使用品となっております。色はネイビーで、サイズはフリーです。後頭部部分にアジャスターがついているので調節していただければ、どなたでも着用出来ると思います。#SUNTORY#suntory#サントリー#BOSS#ボス#キャンペーン#ボスジャン#ボスキャップ#ヴィンテージ#キャップ#帽子
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