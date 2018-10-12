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ドーバーストリート　クロムハーツ　Tシャツ　ギャルソン　マルジェラ　ドリス
商品番号 R68073032825
商品名

ドーバーストリート　クロムハーツ　Tシャツ　ギャルソン　マルジェラ　ドリス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 4,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは2年前にドーバー銀座で購入したクロムハーツとのコラボTです。数回着用の美品ですが、あくまで人の手に渡ったものとしてご理解ください。着丈69肩幅42身幅50くらいです！カラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/Adder534075.html
http://narcologia.ru/goods/revamp724922.html
http://narcologia.ru/goods/waveform508017.html
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