レア商品】韓国ブランド SATUR 輸入商品 海外限定 韓国ファッション ...

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商品詳細
BUYMAで購入した韓国ブランドのSATURのキャップです。今、韓国できてるブランドです。日本でも流行りそうな予感です。韓国アイドルなども着用していたりもします。この帽子は、日本では手に入らないものなので、ぜひ購入してみてください。カラー···ブルー形···ベースボール素材···フェイクファー
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