【HERMES・エルメス】 ✨ネクタイ✨P.317

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商品ご覧いただきましてありがとうございます(^^)即購入・無言購入OKです！送料無料！他にもブランドネクタイを販売をしておりますのでご覧ください♡→#ブランドネクタイ一覧【HERMES・エルメス】のネクタイ一覧はこちら→#エルメスHERMES一覧◇ブランド:【HERMES・エルメス】◇参考価格:【¥26400〜¥56100】◇素材:【シルク100%】◇大剣幅:【約8.5cm】 ※多少の誤差はご容赦ください。●商品状態:特に目立った汚れなどはございませんが、写真をご確認の上中古品であることをご理解いただきご購入をお願いします。箱無し発送になります。ご了承ください。今回出品する際に専門業者にてクリーニング済みです。クリーニングタグをお付けしたまま発送いたします。完全完璧を求める方、神経質な方はご購入をご遠慮くださいm(._.)m●必ずお読みください:『鑑定済のブランド市場』にて購入しております。購入後も全ての商品を真贋調査しております。安心してご購入ください。●発送について:メルカリ便(配送状況確認、配送時破損補償)にて発送させていただきますのでご安心ください。※その他のブランド、#HERMESエルメス/#LOUISVUITTONヴィトン/#CHANELシャネル/#GUCCIグッチ/#FENDIフェンディ/#BURBERRYバーバリー/#ARMANIアルマーニ/#Diorディオール/#SAINTLAURENTサンローラン/#VERSACEベルサーチ/