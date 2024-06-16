ホットトイズ　ミステリオ　ステルススーツ台座

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商品詳細
ホットトイズ ムービー・マスターピース スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム１／６スケールフィギュア ミステリオムービー・マスターピース ホットトイズ スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム１／６スケールフィギュア スパイダーマンステルススーツ 台座ミステリオとスパイダーマンステルススーツの台座のセットになります。《状態》本体に目立った傷や汚れ等はありません。欠品もありません。箱はそれほど目立たない程のすり傷等はあります。《特記事項》直射日光に当たらないところで飾っておりました。喫煙はしておりません。
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