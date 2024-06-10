ひさご文の千筋茶箱でございます。とても、綺麗な状態です。茶碗、振出、茶巾筒は、昌山作でございます。ワレなどなく、綺麗な状態でございます。可愛らしい雰囲気の茶箱は如何でしょうか?よろしくお願いします。



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