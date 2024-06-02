オンブレ　チェック　ジップアップ　ブルゾン ヴィンテージ　ビンテージ

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商品詳細
ライニングはキルティング仕様です。着丈:61cm肩幅:50cm袖丈:58cm身幅:60cmヴィンテージにご理解のある方宜しくお願い致します。⬇️こちらから他の類似商品もチェックできます⬇️▪️▪️▪️#KRvintageアウター▪️▪️▪️
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