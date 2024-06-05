トムフォード　カードホルダー

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商品詳細
トムフォードのマネークリップ付きカードケースです。ネットで購入しましたが、結局一度も使いませんでしたので、お譲りします。サイズ高さ約8.0cm幅約10.0cmマチ約1.5cmカラーブラック(1N001)仕様カードポケット×4マネークリップ参考価格50000円付属品純正ボックスをお付けいたしますが、一度開けておりますので、神経質な方はご購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/browse439691.html
http://narcologia.ru/goods/Addict570518.html
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