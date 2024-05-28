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クロムハーツ　スタッズリング　スパイク　ナイトメア　咲人
商品番号 Y52810440993
商品名

クロムハーツ　スタッズリング　スパイク　ナイトメア　咲人
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 12,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツの関節用ミニリングです女性なら小指につけることも可能です。男性でもサイズさえ合えば間接に着用できます。目立ったダメージもなく、状態も良いです。スタッズデザインの中でも、このデザインのものはあまり見ない希少なものなのではないかと思います。クロムハーツ青山直営店で購入しました。ナイトメア　咲人さん着用モデルカラー···シルバー材質···シルバー材質···シルバー
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