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kronic ホワイトゴールドチェーン
商品番号 Q99394191962
商品名

kronic ホワイトゴールドチェーン
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,660 円
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商品詳細

テニスネックレステニスチェーン幅5mmストーン【50cm】ホワイトゴールドTENNISNECKLACECZダイヤ（キュービック・ジルコニア）Kronic買ったはいいが全然つける機会がなく出品します。気になる事があれば気軽にコメントして下さい商品の判断は写真でお願いします。
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