kronic ホワイトゴールドチェーン

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商品詳細
テニスネックレステニスチェーン幅5mmストーン【50cm】ホワイトゴールドTENNISNECKLACECZダイヤ（キュービック・ジルコニア）Kronic買ったはいいが全然つける機会がなく出品します。気になる事があれば気軽にコメントして下さい商品の判断は写真でお願いします。
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