【新品未使用】AMBUSH チャーム ネックレス

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商品詳細
昔AMBUSHで購入した十字架のペンダントネックレスです。試着のみで新品の状態になります。ペンダントの部分はシルバー紐はレザーになっていますディオール、サンローラン、ラッドミュージシャン、ドルチェなどお好きな方にもオススメです
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