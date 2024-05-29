クロムハーツ　スペーサーリング6mm FOREVER

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商品詳細
◆スペーサーリング6mmです。現在定価8万円ほどで、全店舗で完売しています。サイズは棒ゲージ測定17号です。目立つ傷や凹みのない美品だと思います。中古店購入の確実本物です。※※定型文での値下げ交渉はご遠慮下さい※※交渉ご希望の方は、数千円の範囲で必ず金額を添えて下さいますようお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/approximate733420.html
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