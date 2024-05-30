未使用　ドルチェ＆ガッバーナ　レオパード　キルティング　フード　ブルゾン　54

クールな印象のレオパード柄キルティングブルゾン。袖口や裾にリブ編みを施して全体を引き締めました。落ち着いたカラーで派手な雰囲気になり過ぎないのも魅力。モードなコーディネートを楽しめる1着です。ブランド：DOLCE＆GABBANA素材：ポリアミド100％カラー：【ワイン】仕様：外側ポケット数×2つ/内側ポケット数×2つ/シングルジップサイズ実寸：胸囲/着丈/肩幅/袖丈54：113/65/50/71状態 未使用に近い



未使用 ドルチェ＆ガッバーナ レオパード キルティング フード ...



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