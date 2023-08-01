キングアイス jordan 23 チェーンなし チャームのみ

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商品詳細
1年ほど前に17000円で購入したのですが、チェーンを無くしてしまい売ることにしました。表面に目立った傷や汚れはありませんが、写真の通り裏側には少し傷が入っています。ご了承頂ける方のみ購入していただければ幸いです。
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