未使用✨ポールスミス 型押しレザー キーケース 6連キーリング スモークブルー

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■アイテムPAULSMITHポールスミスキーケース6連キーリングストローグレインレザースモークブルーイタリア製ロゴ内側マルチカラーシルバー金具三つ折り上質メンズレディースユニセックス型押しレザー本革■モデル番号M1A1981GSTRGS■サイズタテ10.5cmヨコ6.5cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。■付属品保存箱(やや汚れあり)ケアカードブランドロゴシール保護用板紙■仕様ホック式開閉キーフック×6内側スルーポケット×1、オープンポケット×1■状態未使用保管品です。保管または取り扱いに伴う極微細なスレ・シワなどはあるかもしれませんが、目立った汚れやダメージはありません。まだまだこれから永くご使用いただけるお品物です。未使用ですが自宅保管品のため完璧をお求めの神経質な方はご購入をお控えください。※状態説明は出品者による主観のため画像にてご確認およびご判断をお願いします。※画像に写っている商品以外の小物類はディスプレイ用のため付属しません。付属品がある場合は別途記載しています。■カラースモークブルー■素材牛革ストローグレインレザー■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。アパレル類につきまして、なるべくコンパクトに梱包するため折りジワがつくことがありますのでご了承ください。■購入元⚪︎エコリング等の大手ネットオークション⚪︎AACD日本流通自主管理協会加盟店の古物市場・ブランドリユースショップ✨フォロー割を実施しています❗️✨ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。IJ05600-1504