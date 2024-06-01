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Hermes vintage osmose エルメス ヴィンテージ ブレスレット
商品番号 C14483127312
商品名

Hermes vintage osmose エルメス ヴィンテージ ブレスレット
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 40,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パリの蚤の市で購入しました。osmoseに似たデザインのブレスレットです。古い物なので、細かい傷があります。付属の箱は当時の物ではなく、現行品の物だと思われます。サイズ(外寸)縦52mm横65mm幅19mm開口部26mm(開口部のみ内寸)多少の誤差はご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/tenet13263.html
http://narcologia.ru/goods/recommended628090.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant628982.html

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