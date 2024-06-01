Hermes vintage osmose エルメス ヴィンテージ ブレスレット

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商品詳細
パリの蚤の市で購入しました。osmoseに似たデザインのブレスレットです。古い物なので、細かい傷があります。付属の箱は当時の物ではなく、現行品の物だと思われます。サイズ(外寸)縦52mm横65mm幅19mm開口部26mm(開口部のみ内寸)多少の誤差はご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/tenet13263.html
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http://narcologia.ru/goods/insignificant628982.html
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HERMES osmose オズモス ビンテージ バングル E3241
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