レシラム　ゴールド　ポケモンカード

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商品詳細
レシラム 094/093トラブル防止の為気になる箇所等ございましたらコメントまでお願い致します。郵送後の返品は受け付けませんのでご了承下さい。スリーブに入れておりますが、素人のため、完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。
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