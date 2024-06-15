長財布　ハンドメイド　本革　牛　サドルレザー　バイカーズ　ヌメ革　タンニンなめし

ハンドメイドのバイカーズウォレットです。丈夫な縫製と高級感のある表面の作りで長くご愛用いただける長財布です。使い込むほどに独特の艶や風合いが醸し出されます。ハンドメイドで非常に綺麗に丁寧に仕上げた高級感あふれる長財布です。※天然革を使用してハンドメイドで作成していますので、革の色合いやシワや作成上の小さな傷等は若干ですが個体により違いがあります。※他にも多数の商品を出品しておりますのでご覧ください。■状態：新品■素材：高級牛革使用（サドルレザー）■サイズ：約195×100×20ｍｍ■カード入れ：１１枚まで対応（裏面がポケット収納になっています。）■ファスナー付小銭入れ■札入れ：２ケ所（カード入れ、小銭入れの裏面がポケットになっていてます。）■ウォレットチェーンは無いです。■箱はありません。注意事項※天然革を使用してハンドメイドで作成していますので、革の色合いやシワや作成上の小さな傷等は若干ですが個体により違いがあります。カラー...ブラウン財布形...長財布素材...本革柄・デザイン...その他



長財布 ハンドメイド 本革 牛 サドルレザー バイカーズ ヌメ革 ...



長財布 ハンドメイド 本革 牛革 サドルレザー ヌメ革 タンニンなめし ベージュ



長財布 メンズ ハンドメイド 本革 高級牛革使用 サドルレザー ...



長財布 ハンドメイド 本革 牛革 サドルレザー ヌメ革 タンニンなめし ベージュ



長財布 メンズ ハンドメイド 本革 高級牛革使用 サドルレザー バイカーズ ライダース ウォレット ヌメ革 ベジタブルタンニンなめし ベージュ Ｒ９



サドルレザー 差込ベルト長財布 レザーストラップ付 ブラックカラー タンニン鞣し ヌメ革 エイジング 黒色 牛革 財布 バイカーウォレット



長財布 ハンドメイド 本革 牛革 サドルレザー ヌメ革 タンニンなめし ベージュ



二つ折り財 ハンドメイド 本革 高級牛革使用 サドルレザー バイカーズ ...



二つ折り財 メンズ ハンドメイド 本革 高級牛革使用 サドルレザー ...



長財布 ハンドメイド 本革 牛革 サドルレザー ヌメ革 タンニンなめし ベージュ



長財布 メンズ ハンドメイド 本革 高級牛革使用 サドルレザー ...



長財布 メンズ ハンドメイド 本革 高級牛革使用 サドルレザー ...



Amazon.co.jp: [エアセルフ] 栃木レザー 長財布 完全手縫い メンズ財布 ...



ヌメ革/サドルレザー/カービングウォレット/バイカーズウォレット/財布 ...



バイカーズショートウォレット 本革 ヌメ革 サドルレザー ブラウン ...